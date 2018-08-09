Посольство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства гибели россиянина в лесу

Гражданин России погиб в тайской провинции провинции Удонтхани.

По данным ТАСС, сейчас внешнеполитическое ведомство занимается расследованием и выясняет обстоятельства гибели россиянина в лесу.

Появилась информация о личных данных погибшего. Мужчине было 58 лет, его звали Владимир Владимирович Фирсов, уточняет консул РФ в Таиланде Владимир Пронин. Турист приехал на отдых из Салехарда.

Тело россиянина обнаружили местные полицейские спустя более двух недель после смерти.