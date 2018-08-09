Мы в соц.сетях:
Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

 Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

 Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
12:17   9 Августа 2018
Россия

Посольство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства гибели россиянина в лесу

Посольство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства гибели россиянина в лесу

Гражданин России погиб в тайской провинции провинции Удонтхани.

По данным ТАСС, сейчас внешнеполитическое ведомство занимается расследованием и выясняет обстоятельства гибели россиянина в лесу.

Появилась информация о личных данных погибшего. Мужчине было 58 лет, его звали Владимир Владимирович Фирсов, уточняет консул РФ в Таиланде Владимир Пронин. Турист приехал на отдых из Салехарда.

Тело россиянина обнаружили местные полицейские спустя более двух недель после смерти.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #таиланд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...