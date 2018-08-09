СК заподозрил сотрудницу сотовой компании в Ставрополе в передаче данных об абонентах

Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю возбудил в отношении сотрудницы местной компании сотовой связи уголовное дело, заподозрив женщину в нарушении тайны телефонных переговоров.

Об этом в четверг сообщает Следственное управление краевого СК РФ, отмечая, что, по данным следствия, злоумышленница, будучи ведущим специалистом сотовой компании по взаимодействию с местными правоохранительными органами и имея доступ к биллинговой информационной системе, на протяжении трех месяцев – с декабря 2017 по февраль 2018 года – передавала данные о местонахождении ряда абонентских номеров заинтересованным лицам.

В результате ее противоправных действий было нарушено право граждан на конфиденциальность и тайну личных телефонный разговоров, гарантированное им Конституцией РФ. Право, которое может быть ограничено лишь на основании соответствующего решения суда.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров».