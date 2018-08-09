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Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
12:10   9 Августа 2018
Весь мир

Евробонды дешевеют на фоне опасений по санкциям

Евробонды дешевеют на фоне опасений по санкциям

Помимо них теряют в цене и российские облигации федерального займа (ОФЗ).

В среду вечером, 8 августа, США объявили, что 22 августа введут санкции против России из-за якобы «причастности» Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Спутся 90 дней Вашингтон решит вопрос о введении второй части санкций. Все будет зависеть от того, выполнит ли Москва ряд условий.

В отравлении Великобритания считает виновной Россию. Кремль не раз отвергал обвинения и подчеркивал, что Лондон не предоставил никаких доказательств.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #весь мир #санкции против россии #евробонды
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