Трое полицейских задержаны за взятки в Самарской области

Менее, чем за месяц в Самарской области проведено уже три задержания сотрудников правоохранительных органов за взятки.

В первом случае, сотрудники ФСБ арестовали старшего оперативника городского управления МВД в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки в размере 300 тысяч рублей за возврат изъятой документации.

Второй задержанный является заместителем начальника отдела полиции № 7 города Самары. Его поймали на месте преступления при получении 200 тысяч рублей. Предполагаемый источник взятки - это решение вопроса местного жителя о беспрепятственном перевозе сыпучего груза.

По обоим случаям на данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки в крупном размере», наказание за которую предполагает лишение свободы до 12 лет.

В прошлом месяце, 25 июля, был произведен арест начальника центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Его также поймали с поличным при получении взятки в размере 100 тысяч рублей за освобождение представителя ЧОП. Задержание проводилось силами сотрудников ФСБ и Росгвардии. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов был осведомлен об операции.

Официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко говорила о том, что взятка является самым распространенным в России коррупционным правонарушением. Среди более пяти тысяч дел о коррупции, преступления, связанные со взяточничеством, указаны в более трех тысячах случаев.