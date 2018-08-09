Инвестор благоустроит на западе Москвы пристань с двумя пляжами

На западе российской столицы в рамках строительства нового жилого комплекса планируется благоустроить пристань, два пляжа и бульвар с прогулочной зоной.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, отмечая, что все это будет сделано за счет инвестора.

«На территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса», - рассказал председатель комитета Константин Тимофеев.

При этом отмечается, что новый проект, предполагающий строительство 180 тысяч квадратных метров жилья, планируется осуществить на территории в 2-х километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД) по Новорижскому шоссе – неподалеку от двух станций Московского метрополитена Строгино и Мякинино.

Девелопером проекта выступает группа ПИК.