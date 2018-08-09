Штурмовик Ил-2 подняли со дна озера в Мурманской области

Со дна озера в Мурманской области силами фонда «Крылатая память Победы» был поднят легендарный штурмовик Ил-2. После того, как его отреставрируют, он станет единственным в мире летающим экземпляром первой версии этого самолета.

По словам главы фонда Бориса Осятинского, Ил-2 доставят для реставрации в Новосибирск. После ремонта штурмовик будет принимать участие в различных авиашоу и авиасалонах.

На нем в военные годы летал командир 3-й эскадрильи 46 штурмового авиационного полка Северного флота капитан Каличев. Штурмовик подбили 22 августа 1943 года во время штурмовки аэродрома Луостари в Мурманской области. Каличев посадил самолет на поверхность озера, где он и затонул. Капитану удалось добраться до своих.

Специалисты предполагают, что Ил-2 находится в хорошем состоянии, поскольку поврежден он был незначительно, а дне озера его обволокли илистые отложения.