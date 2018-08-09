Асфальтовый памп-трек для велосипедистов построят в парке 850-летия Москвы

Об этом сообщил замглавы города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Постройка займет около пяти тысяч квадратных метров. Памп будет иметь четыре трассы для спортсменов разного уровня, их длина составит примерно 700 метров.

Для новичков длина трассы — 65 метров, для опытных велосипедистов и скейтбордистов — две трассы по 112 метров. Также появится специальная сложная трасса на 210 метров.

Строители уже ставят основание памп-трека. Утрамбован грунт, песок, появилась дренажная система. Последнем этапом станет укладка семи сантиметров мелкозернистого асфальта.

Третья часть комплексного благоустройства парка 850-летия Москвы началась в этом году.