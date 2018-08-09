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11:58   9 Августа 2018
Весь мир

ВВС Израиля обнародовали видео удара по сектору Газа

ВВС Израиля обнародовали видео удара по сектору Газа

Израильская авиация атаковала «стратегические военные цели» ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

По информации армии обороны Израиля, система ПРО «Железный купол» перехватила 25 ракет, запущенных палестинскими боевиками. Всего военные насчитали 80 запусков из сектора Газа в Израиль. Наибольший урон нанес залп по приграничному городу Сдерот, где снаряд попал в жилой дом. Есть пострадавшие.

В ответ израильская авиация ударила по складам с оружием в южной части сектора Газа. Палестинские медики сообщили, что в результате бомбежки погибли три человека. Армии обороны Израиля подчеркнула, что Иерусалим защитит израильтян от ХАМАС.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #хамас #израиль #общество #сектор газа
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