ВВС Израиля обнародовали видео удара по сектору Газа

Израильская авиация атаковала «стратегические военные цели» ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

По информации армии обороны Израиля, система ПРО «Железный купол» перехватила 25 ракет, запущенных палестинскими боевиками. Всего военные насчитали 80 запусков из сектора Газа в Израиль. Наибольший урон нанес залп по приграничному городу Сдерот, где снаряд попал в жилой дом. Есть пострадавшие.

В ответ израильская авиация ударила по складам с оружием в южной части сектора Газа. Палестинские медики сообщили, что в результате бомбежки погибли три человека. Армии обороны Израиля подчеркнула, что Иерусалим защитит израильтян от ХАМАС.

הלילה תקפו כוחותינו מעל למאה מטרות צבאיות איכותיות במערכים אסטרטגיים של ארגון הטרור חמאס, בתגובה לשיגורים לעבר יישובי הדרום בשעות האחרונות. אנו רואים בחומרה את פעילות הטרור של חמאס, ערוכים למגוון תרחישים ונחושים להמשיך להגן על אזרחי ישראל: https://t.co/z6R3r59Z3o pic.twitter.com/dafjtiSWvu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 9 августа 2018 г.