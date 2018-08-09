Воробьев поучаствует в дебатах кандидатов в губернаторы Подмосковья

Каждый кандидат в губернаторы Московской области имеет дважды поучаствовать в дебатах: на телевидении и на радио, рассказала зампредседателя Избирательной комиссии Подмосковья Наталья Земскова.

Она уточнила, что на телеэкране участников дебатов разделят на группы по три человека. Согласно разработанному расписанию, дебаты пройдут 13, 20, 27 августа, а также 3 сентября на телеканале «360. Подмосковье». В первый день в них поучаствуют Игорь Чистюхин, Константин Черемисов и Кирилл Жигарев, во второй - Борис Надеждин, Лилия Белова и Андрей Воробьев, в третий - Игорь Чистюхин, Константин Черемисов и Андрей Воробьев, а в последний день встретятся Борис Надеждин, Кирилл Жигарев и Лилия Белова.

В то же время ежедневно в эфире телеканала будут транслироваться агитационный ролики кандидатов.

Земскова также добавила, что радиостанция «РТВ-Подмосковье» проведет дебаты 20, 22, 27, 29 августа, а также 3 и 5 сентября.