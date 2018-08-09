Мы в соц.сетях:
Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

 Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

 Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
12:05   9 Августа 2018
Россия

Воробьев поучаствует в дебатах кандидатов в губернаторы Подмосковья

Воробьев поучаствует в дебатах кандидатов в губернаторы Подмосковья

Каждый кандидат в губернаторы Московской области имеет дважды поучаствовать в дебатах: на телевидении и на радио, рассказала зампредседателя Избирательной комиссии Подмосковья Наталья Земскова.

Она уточнила, что на телеэкране участников дебатов разделят на группы по три человека. Согласно разработанному расписанию, дебаты пройдут 13, 20, 27 августа, а также 3 сентября на телеканале «360. Подмосковье». В первый день в них поучаствуют Игорь Чистюхин, Константин Черемисов и Кирилл Жигарев, во второй - Борис Надеждин, Лилия Белова и Андрей Воробьев, в третий - Игорь Чистюхин, Константин Черемисов и Андрей Воробьев, а в последний день встретятся Борис Надеждин, Кирилл Жигарев и Лилия Белова.

В то же время ежедневно в эфире телеканала будут транслироваться агитационный ролики кандидатов.

Земскова также добавила, что радиостанция «РТВ-Подмосковье» проведет дебаты 20, 22, 27, 29 августа, а также 3 и 5 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #политика #воробьев #подмосковье
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...