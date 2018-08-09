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11:44   9 Августа 2018
Весь мир

СМИ: При сходе оползней в Индии погибли не менее 18 человек

СМИ: При сходе оползней в Индии погибли не менее 18 человек

На юге Индии в штате Керала в результате схода оползней погибли как минимум 18 местных жителей, и еще три человека к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.

Об этом в четверг сообщает издание The Times of India, приводя данные властей штата. Отмечается, что причиной схода оползней в штате Керала стали начавшиеся накануне в среду проливные дожди.

В настоящее время на месте стихийного бедствия проводится поисково-спасательная операция. Об ущербе, нанесенном региону, к настоящему моменту информации не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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