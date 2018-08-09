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11:36   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

Об этом сообщил глава пресс-службы ВС самопровозглашенной Донецкой народной республики Данил Безсонов.

Украинский солдат попытался покинуть ряды ВСУ и перейти на сторону ДНР. Когда он приблизился к позициям ополченцев, ВСУ открыли огонь из минометов и стрелкового оружия.

Солдат погиб от ранений. Тело доставили на территорию ДНР. У погибшего нашли штатное оружие и документы на имя Дмитрия Михайловича, 1979 года рождения. В пресс-службе отметили, что военный заранее предупредил о переходе, но из-за изменившейся ситуации пришлось сделать это в другом месте.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #всу #днр #политика #весь мир
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