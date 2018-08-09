Госдума предлагает прятать алкоголь от посетителей магазинов

С таким предложением выступил зампред Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Инициативу обсудят в начале осенней сессии.

Огуль отметил, что необходимо убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Ее следует поместить либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы, как это сделали ранее с табачными изделиями.

Депутат привел в пример неутешительную статистику: каждый год от чрезмерного употребления алкоголя умирают сотни человек по всей России. Огуль считает, что одной из причин этого является доступность спиртного.