Новые санкции США не ударят по ОПК, заявили в Госдуме

Запрет на экспорт электронных устройств, о котором размышляет Вашингтон, никак не отразится на оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ: в стране имеется достаточный запас комплектующих.

Об этом в четверг заявил глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Он объяснил, что Россия позаботилась о достаточном запасе комплектующих во всех сферах, которые находились под угрозой новых ограничений. ОПК не является исключением. Тут проблем не возникнет. Имеющихся запасов хватит на годы вперед.

Накануне, 8 августа, американская администрация объявила о введении новых санкций против России из-за того, что та якобы использовала в британском Солсбери химическое оружие. Ограничения включают в себя три пакета: первый предполагает полный запрет на экспорт из США электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй - снижение уровня дипломатических отношений, а третий - почти полное прекращение американского экспорта и запрет на полеты в США «Аэрофлоту».