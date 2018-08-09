РФ зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Турецкая сторона не зафиксировала стрельбу, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории сирийского государства.
По информации МО РФ, обстановка в зонах деэскалации стабильная. Российская сторона зафиксировала 16 нарушений перемирия в САР за сутки, из них шесть в Латакия, девять в Алеппо и одно в Хама. Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.
Министерство обороны РФ уточнило, что 650 продовольственных пакетов выдали сирийцам в провинции Алеппо. Врачи осмотрели 66 человек. К режиму прекращения боевых действий не присоединились новые населенные пункты.
#Сирия Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (9 августа 2018 г.) https://t.co/xa7q7EYUEm pic.twitter.com/onIuisXKhs— Минобороны России (@mod_russia) 9 августа 2018 г.