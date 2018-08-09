РФ зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Турецкая сторона не зафиксировала стрельбу, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории сирийского государства.

По информации МО РФ, обстановка в зонах деэскалации стабильная. Российская сторона зафиксировала 16 нарушений перемирия в САР за сутки, из них шесть в Латакия, девять в Алеппо и одно в Хама. Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Министерство обороны РФ уточнило, что 650 продовольственных пакетов выдали сирийцам в провинции Алеппо. Врачи осмотрели 66 человек. К режиму прекращения боевых действий не присоединились новые населенные пункты.