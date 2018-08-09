В зоне поисков ошибочно запущенной в Эстонии ракеты вспыхнул пожар

На территории Эстонии, в зоне поисков ракеты, которую во вторник по ошибке запустил самолет ВВС Испании, начался пожар.

Об этом в четверг сообщает пресс-секретарь эстонских Сил обороны Айво Вахеметс, слова которого приводит местное издание Postimees.

«В зоне поисков пожар, сейчас занимаются его тушением», - заявил Вахеметс, в частности, добавив при этом: - «После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты».

Напомним: ранее в четверг представитель эстонских Сил обороны заявил, что ракета, ошибочно выпущенная военным самолетом НАТО над территорией страны во вторник 7 августа до сих пор не найдена, ее поиски ведутся в районе заболоченной местности в природном заповеднике Эндла – вдали от жилых районов.