СК РФ завел уголовное дело в связи с убийством ребенка в Чечне

Помимо этого, Следственный комитет (СК) России возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По версии ведомства, 8 августа этого года в селе Беной-Ведено Ножай-Юртовского района Чечни 36-летний мужчина ударил ножом 8-летнего мальчика, не имея на то веских причин. Далее он атаковал еще двух прохожих.

Ребенок скончался от полученных ран. Остальные доставлены в больницу. Ранения они получили в живот и в грудь.

Подозреваемого задержали. Следствие устанавливает причины произошедшего.