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11:22   9 Августа 2018
Россия

СК РФ завел уголовное дело в связи с убийством ребенка в Чечне

СК РФ завел уголовное дело в связи с убийством ребенка в Чечне

Помимо этого, Следственный комитет (СК) России возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По версии ведомства, 8 августа этого года в селе Беной-Ведено Ножай-Юртовского района Чечни 36-летний мужчина ударил ножом 8-летнего мальчика, не имея на то веских причин. Далее он атаковал еще двух прохожих.

Ребенок скончался от полученных ран. Остальные доставлены в больницу. Ранения они получили в живот и в грудь.

Подозреваемого задержали. Следствие устанавливает причины произошедшего.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #чечня #общество #убйство ребенка
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