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11:57   9 Августа 2018
Россия

Совфед озвучил ответные санкции России против США

Совфед озвучил ответные санкции России против США

Совет Федерации Федерального собрания РФ рассказал о возможных санкциях в ответ Америке.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что если Россия решит «отвечать взаимностью» США, то в первую очередь ограничение будет введено на поставки ракетных двигателей РД-180.

«Нам есть чем ответить», — говорит Рябухин.  

Ракетные двигатели РД-180 являются технологией использование которой не ограничено только территорией России. Они используются и на гражданских, и на военных спутниках. Договор между США и Россией, подписанный еще в 1997 году, предусматривал поставки более 100 двигателей на сумму в почти миллиард долларов. В 2016 году американский конгресс хотел отказаться от эксплуатации РД-180 после 2019 года, но передумал. Причиной тому стала невозможность получения таких технологий в ближайшем будущем американскими учеными. В связи с этим Пентагон попросил у НПО «Энергомаш» произвести еще 20 двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas 5. Также Америка использует еще одни двигатели, производимые российским предприятием «Энергомаш» - РД-181. Они предназначены для установки на другие американские ракеты-носители Antares. United Launch Alliance говорили о том, что вынуждены использовать российские технологии вплоть до 2028 года.

Глава комитета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас придерживается мнения, что РФ должна отвечать на санкции США только в исключительных случаях. Сенатор считает, что испортить отношения стран еще больше уже невозможно, «они и так находятся на нижайшем уровне».

Президент России Владимир Путин, комментируя новость о расширении антироссийских санкций, говорил, что реакция Кремля последует только после вступления санкций в силу.

По данным NBS, в первый пакет антироссийских санкций войдет запрет на экспорт уникальных разработок США. Во втором пакете предполагается наложение ограничения на полеты компании «Аэрофлот» и большое ограничение экспорта страны. 

По заявлению Вашингтона, Россия может избежать второго пакета санкций при соблюдении условия прекращения использования химического оружия, которое якобы причастно к случаю отравления в Великобритании, Солсбери.

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Автор: Анна Манц
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