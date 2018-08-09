Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
Украинский лидер Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по крымскому полуострову к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, дипломаты подготовят новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН, чтобы остановить «любые спекуляции» относительно статуса полуострова. Порошенко напомнил, что в четверг, 9 августа, люди отмечают Международный день коренных народов мира, а ГА ООН поддержала позицию Киева о «нарушении» прав крымских татар.
«Для Украины эта дата — напоминание о судьбе крымских татар», — добавил президент Порошенко.
Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народу. Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ - кримські татари - надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму. #КримЦеУкраїна— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 августа 2018 г.