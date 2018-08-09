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ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
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11:13   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Украинский лидер Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по крымскому полуострову к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, дипломаты подготовят новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН, чтобы остановить «любые спекуляции» относительно статуса полуострова. Порошенко напомнил, что в четверг, 9 августа, люди отмечают Международный день коренных народов мира, а ГА ООН поддержала позицию Киева о «нарушении» прав крымских татар.

«Для Украины эта дата — напоминание о судьбе крымских татар», — добавил президент Порошенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
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