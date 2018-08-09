Молодоженам перед регистрацией предложат бесплатно составить брачный контракт

Законопроект, предлагающий сделать обязательным заключение брачного контракта между молодоженами до регистрации брака в районных отделениях загса, поступил в думский комитет по вопросам семьи жены и детей.

Автор документа – депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров предлагает таким образом защитить права несовершеннолетних детей и снизить нагрузку на суды. По замыслу Петрова, заключение брачного контракта перед свадьбой в случае развода поможет супругам «безболезненно» разделить имущество и определиться с тем, как и где в дальнейшем будут жить их несовершеннолетние дети.

При этом депутат напомнил, что, по разным данным, в настоящее время в нашей стране распадается до 70% всех заключенных браков, и в след за разводом наступает довольно болезненный этап раздела имущества, во время которого и дети зачастую становятся «разменной монетой».