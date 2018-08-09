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11:17   9 Августа 2018
Россия

Молодоженам перед регистрацией предложат бесплатно составить брачный контракт

Молодоженам перед регистрацией предложат бесплатно составить брачный контракт

Законопроект, предлагающий сделать обязательным заключение брачного контракта между молодоженами до регистрации брака в районных отделениях загса, поступил в думский комитет по вопросам семьи жены и детей.

Автор документа – депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров предлагает таким образом защитить права несовершеннолетних детей и снизить нагрузку на суды. По замыслу Петрова, заключение брачного контракта перед свадьбой в случае развода поможет супругам «безболезненно» разделить имущество и определиться с тем, как и где в дальнейшем будут жить их несовершеннолетние дети.

При этом депутат напомнил, что, по разным данным, в настоящее время в нашей стране распадается до 70% всех заключенных браков, и в след за разводом наступает довольно болезненный этап раздела имущества, во  время которого и дети зачастую становятся «разменной монетой».

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Автор: Александр Люблинский
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