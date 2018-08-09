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11:06   9 Августа 2018
Весь мир

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Об этом сообщил журнал Kanwa Defence Review, используя снимки со спутника.

В статье говорится о ракете «Сюнфэн-2E» класса «поверхность-поверхность». Издание считает, что оружие развернуто на спецбазе в муниципалитете Таоюань, который находит в 50 километрах на запад от Тайбэя. Установка ракет началась в марте.

Снаряды способны достать до отдаленных от острова Тайвань территорий Китая, в том числе Шанхая и Гонконга. Приблизительная дальность полета — до полутора тысяч километров. Ракеты могут поразить важные постройки в регионе — атомные станции, хранилища с нефтью, железные дороги и тоннели.

В минобороны Тайваня информацию о развертывании ракет не прокомментировали, но пояснили, что ВС страны готовы защитить остров от атак.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #китай #тайвань #ракеты #весь мир
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