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11:18   9 Августа 2018
Весь мир

Джабаров: Новые санкции США являются попыткой сдержать Россию

Джабаров: Новые санкции США являются попыткой сдержать Россию

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Вашингтон пытается сдержать развитие России. По этой причине Белый дом вводит новые санкции по старым делам, не находя новых причин.

Ранее США озвучили планы ввести антироссийские санкции из-за отравления в Солсбери. Джабаров заявил RT, что американцы не смогли придумать никакого нового повода для санкций, кроме «тухлого «дела Скрипалей». По словам сенатора, Штаты понимают, что Россия в ближайшем будущем «может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным», поэтому они пытаются сдержать развитие страны любой ценой. 

Джабаров: Новые санкции США являются попыткой сдержать Россию

Он отметил, что Москва уже давно готова к новым недружественным шагам, в частности, к тому, что Вашингтон будет использовать санкционную политику, чтобы «выдавить Россию с энергетических рынков, с рынков товаров и услуг». Примером может послужить негативная реакция по поводу строительства «Северного потока — 2».

Напоследок Джабаров заявил, что правительство Штатов «плохо учит историю». Он посоветовал почитать о том, к чему ранее приводили санкции против России.

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Автор: Виктория Разумовская
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