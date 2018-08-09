Мы в соц.сетях:
Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

 Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

 Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению
ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
10:52   9 Августа 2018
Россия

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Изменения застрахуют журналистов, работающих в горячих точках и обеспечат им психологическую реабилитацию, заявил замглавы организации Алексей Вишневецкий.

По его словам, речь идет не только о страховке при тяжелых случаях, но и реабилитации. Возможно, что журналист пройдет санаторное лечение после командировки в горячую точку.

Замглавы уверен, что помимо тяжести работы, можно получить серьезную психологическую травму. Работник СМИ может увидеть «какие-то вещи», после которых нужно прийти в себя. Поправки Союз журналистов может предложить в этом или следующем году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #журналист #общество #закон о сми #работа в горячих точках
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...