Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Изменения застрахуют журналистов, работающих в горячих точках и обеспечат им психологическую реабилитацию, заявил замглавы организации Алексей Вишневецкий.

По его словам, речь идет не только о страховке при тяжелых случаях, но и реабилитации. Возможно, что журналист пройдет санаторное лечение после командировки в горячую точку.

Замглавы уверен, что помимо тяжести работы, можно получить серьезную психологическую травму. Работник СМИ может увидеть «какие-то вещи», после которых нужно прийти в себя. Поправки Союз журналистов может предложить в этом или следующем году.