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10:47   9 Августа 2018
Весь мир

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Служба береговой охраны турецкого государства направила катера в район Кушадасы провинции Айдын, передает Anadolu.

По информации агентства, лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море. Погибли девять человек — семь детей и две женщины. Представители береговой охраны Турции спасли четыре человека. Люди пытались доплыть до Греции.

Нелегальные мигранты используют турецкие территории как транзит к европейским берегам, особенно с 2011 года, когда началась сирийская гражданская война. Люди пытаются доплыть с побережья Эгейского моря в Грецию, иногда с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #мигранты #греция #общество
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