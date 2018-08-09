Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Служба береговой охраны турецкого государства направила катера в район Кушадасы провинции Айдын, передает Anadolu.

По информации агентства, лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море. Погибли девять человек — семь детей и две женщины. Представители береговой охраны Турции спасли четыре человека. Люди пытались доплыть до Греции.

Нелегальные мигранты используют турецкие территории как транзит к европейским берегам, особенно с 2011 года, когда началась сирийская гражданская война. Люди пытаются доплыть с побережья Эгейского моря в Грецию, иногда с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.