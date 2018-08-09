Расследование дела о побеге участников «банды GTA» из-под стражи завершено

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что завершено следствие по делу о побеге участников «банды GTA» из-под стражи в Мособлсуде в 2017 году.

Следствие установило, что участники банды зная, что для доставления в суд обвиняемых задействуют лишь двух конвоиров, договорись совершить побег.

1 августа 2017 года пятеро обвиняемых напали в лифте на конвоиров. Они повалили их на пол и попытались задушить. После того, как сотрудники правопорядка потеряли сознание, преступники завладели их оружием, вырвались из лифта и напали на росгвардейцев, которые были в зале суда.

Во время перестрелки пострадал один правоохранитель, троих нападавших ликвидировали, одного ранили — он скончался в больнице.

«Банда GTA» орудовала в Московской области в 2012–2014 годах. В нее входило не менее 15 выходцев из Средней Азии. Группировка совершала разбойные нападения, убила 17 человек.