Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

На открытии торгов Московской биржи стоимость доллара США превысила 66 рублей.

Последний раз такая высокая цена доллара была зафиксирована в ноябре 2016 года. Доллар США по стоимости достигнул отметки в 66 рубля 34 копейки, процент роста составил 1,21. Курс евро также не стоит на месте. Он увеличился на 1,04%, стоимость составляет 76 рублей 91 копейку.

По данным Центрального Банка России на данный момент курс американской валюты составляет 63,5950 рубля за единицу, а курс евро - 73,8211 рубля за единицу.

Данный рост вызван скорым введением санкций США против России. Раннее, Президент США Дональд Трамп говорил о том, что нет причин для прекращения отношений с РФ из-за "дела Скрипалей". Однако американский Госдепартамент обосновал пакет санкций именно этим инцидентом. Первый пакет санкций ожидается уже 22 августа.