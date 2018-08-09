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ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

 Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН

Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию по Крыму к ГА ООН
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 Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы

Лондон приветствовал введение санкций Вашингтоном против Москвы
11:00   9 Августа 2018
Россия

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

На открытии торгов Московской биржи стоимость доллара США превысила 66 рублей.

Последний раз такая высокая цена доллара была зафиксирована в ноябре 2016 года. Доллар США по стоимости достигнул отметки в 66 рубля 34 копейки, процент роста составил 1,21. Курс евро также не стоит на месте. Он увеличился на 1,04%, стоимость составляет 76 рублей 91 копейку.

По данным Центрального Банка России на данный момент курс американской валюты составляет 63,5950 рубля за единицу, а курс евро - 73,8211 рубля за единицу.

Данный рост вызван скорым введением санкций США против России. Раннее, Президент США Дональд Трамп говорил о том, что нет причин для прекращения отношений с РФ из-за "дела Скрипалей". Однако американский Госдепартамент обосновал пакет санкций именно этим инцидентом. Первый пакет санкций ожидается уже 22 августа.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #санкции #доллар #рост доллара
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