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11:17   9 Августа 2018
Россия

Путину понравилась идея врио главы Воронежской области. Регион получит ОЭЗ

Путину понравилась идея врио главы Воронежской области. Регион получит ОЭЗ

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Воронежской области особую экономическую зону, хотя ранее власти решили не запускать новые проекты.

Российский лидер 7 августа встретился с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Тот попросил разрешения на открытие в регионе новой ОЭЗ, объяснив, что в Воронеже только один показатель отстает от общероссийских — инвестиции.

Гусев напомнил, что в области недавно завершилась реализация крупного инвестиционного проекта по строительству двух блоков атомной станции в Нововоронеже. Губернатор указал, что открытие особой экономической зоны позволит создать в регионе новые проекты. Привлечь инвестиции в область.

Он также уточнил, что ОЭЗ планируется связать с радиоэлектроникой. Тем более, что в Воронеже имеется концерн «Созвездие». Предприятие специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для ВС РФ, но занимается и созданием гражданской продукции. А с определенным объемом инвестиций завод сможет производить комплектующие для атомной промышленности.

Путин обсудил с врио губернатора Воронежской области создание новой ОЭЗ

В целом особая экономическая зона позволит за четыре-пять лет построить в регионе еще примерно 15 предприятий с общим объемом инвестиций до 30 миллиардов рублей. А это в свою очередь даст около трех тысяч рабочих мест.

Путин вспомнил, что власти РФ ранее решили не открывать новые свободные экономические зоны. Тем не менее воронежский проект хорошо подготовлен и может поддержать экономику региона. Президент поприветствовал инициативу.

Создание особой экономической зоны станет достижением Воронежской области и лично врио губернатора Александра Гусева, считает профессор ВГУ Владимир Сапунов. В разговоре с «Комсомольской правдой» он заявил, что открытие ОЭЗ существенно облегчит создание нового бизнеса и развитие имеющегося. Такие зоны создаются по всему миру. Более того, о положительном эффекте можно судить по Липецкой области, где такой проект уже работает. Это и льготы, и инвестиции, и новые рабочие места. В целом ОЭЗ положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Тем более, что зоны Липецкой и Воронежской областей не станут конкурентами: они имеют разные направленности.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #гусев #воронежская область #оэз
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