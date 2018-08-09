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Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

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10:26   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проехали семь грузовиков МККК, передает пресс-служба государственной пограничной службы Украины,

По информации ведомства, Международный комитет Красного Креста отправил в Донбасс 103 тонны гуманитарной помощи. Грузовики перевозили строительные материалы, песок, лекарства и гигиенические наборы. 

 

В МККК уточнили, что в заброшенном селе Водяное живут 13 человек, которые искренне рады помощи. До конфликта в селе жили 300 семей, теперь остались лишь семь. Водяное — населенный пункт приоритетной помощи Международного комитета Красного Креста.

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #общество #красный крест #мккк
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