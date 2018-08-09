Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства
Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проехали семь грузовиков МККК, передает пресс-служба государственной пограничной службы Украины,
По информации ведомства, Международный комитет Красного Креста отправил в Донбасс 103 тонны гуманитарной помощи. Грузовики перевозили строительные материалы, песок, лекарства и гигиенические наборы.
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил.https://t.co/B6PNHZ5uJT pic.twitter.com/j3u5nP6zCP— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 9 августа 2018 г.
В МККК уточнили, что в заброшенном селе Водяное живут 13 человек, которые искренне рады помощи. До конфликта в селе жили 300 семей, теперь остались лишь семь. Водяное — населенный пункт приоритетной помощи Международного комитета Красного Креста.
В селе Водяное неподалеку от Мариуполя жили сотни семей. А сейчас там осталось 13 человек, которые искренне рады нашей помощи. Когда мы прощаемся, нас просят возвращаться почаще, «даже если просто так, поговорить». Рассказ о жизни в Водяном на нашем сайте https://t.co/gfrStdpFi1 pic.twitter.com/Tq2F1tcuW6— МККК (@MKKK) 8 августа 2018 г.