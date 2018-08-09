Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проехали семь грузовиков МККК, передает пресс-служба государственной пограничной службы Украины,

По информации ведомства, Международный комитет Красного Креста отправил в Донбасс 103 тонны гуманитарной помощи. Грузовики перевозили строительные материалы, песок, лекарства и гигиенические наборы.

В МККК уточнили, что в заброшенном селе Водяное живут 13 человек, которые искренне рады помощи. До конфликта в селе жили 300 семей, теперь остались лишь семь. Водяное — населенный пункт приоритетной помощи Международного комитета Красного Креста.