Рейтинг стран с дешевой арендой машин возглавил Таиланд

Портал OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых этим летом российские туристы чаще всего бронируют машины.

Первые три места занимают Испания, Италия и Греция. Практически половина всех бронирований пришлась на эти страны. Глава направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip Евгений Гапоненко отметил, что такие результаты ожидаемы. В этих странах есть морские курорты, много достопримечательностей. Туристам есть, куда съездить.

В среднем арендовать автомобиль стоит 2164 рубля. Прокат машины на Кипре, в Турции и Таиланде стоит еще дешевле — около 1200-1700 рублей. Это средний чек в ресторане. Дороже всего брать машину в Великобритании — 3420 рублей в сутки.

Как правило, клиенты бронируют машину сроком от одного до четырех дней. Наибольшей популярностью пользуются Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.