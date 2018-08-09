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10:23   9 Августа 2018
Весь мир

Рейтинг стран с дешевой арендой машин возглавил Таиланд

Рейтинг стран с дешевой арендой машин возглавил Таиланд

Портал OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых этим летом российские туристы чаще всего бронируют машины. 

Первые три места занимают Испания, Италия и Греция. Практически половина всех бронирований пришлась на эти страны. Глава направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip Евгений Гапоненко отметил, что такие результаты ожидаемы. В этих странах есть морские курорты, много достопримечательностей. Туристам есть, куда съездить.

Рейтинг стран с дешевой арендой машин возглавил Таиланд

В среднем арендовать автомобиль стоит 2164 рубля. Прокат машины на Кипре, в Турции и Таиланде стоит еще дешевле — около 1200-1700 рублей. Это средний чек в ресторане. Дороже всего брать машину в Великобритании — 3420 рублей в сутки. 

Как правило, клиенты бронируют машину сроком от одного до четырех дней. Наибольшей популярностью пользуются Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.

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Автор: Виктория Разумовская
#отдых #туризм #общество #аренда машин #автопрокат
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