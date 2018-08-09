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11:22   9 Августа 2018
Россия

Стабильные цены на нефть вернут доллар к 64 рублям - эксперт

Стабильные цены на нефть вернут доллар к 64 рублям - эксперт

Кроме того, поддержать рубль в любой момент может Центробанк РФ, у которого есть ряд инструментов.

В четверг курс доллара установил максимум с ноября 2016 года, превысив на торгах Московской биржи отметку в 66 рублей. Рост составил 79 копеек — до 66,34 рубля.

Аналитик АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» (один из крупнейших в России) Богдан Зварич считает, что рост доллара — это эмоциональная реакция на новые санкции в отношении РФ, объявленные Вашингтоном накануне. 

«На мой взгляд, это скорее эмоциональная реакция, нежели разумная. В любой момент на сцену может выйти ЦБ РФ и сгладить ситуацию. У регулятора есть инструменты, которые способны охладить валютный рынок. В частности, возвращение операций валютного репо позволит насытить банковский сектор валютной ликвидностью и остановить динамику доллара», — сказал аналитик в комментарии ИА «Политика Сегодня». 

По прогнозам Зварича, доллар максимум подорожает до 67 рублей, затем вновь вернется на изначальные позиции - до 64 рублей.

«Паниковать никогда не стоит, особенно, если говорим о финансах. Ведь большая часть потерь всегда происходит из-за эмоциональных, а не разумных действий. Нужно помнить, что нефть стоит очень высоко. В такой ситуации рубль имеет моральную поддержку. Не исключаю, что до конца года нефть может подняться и до 80 долларов. Поэтому доллар откатится назад, до 64 рублей минимум», — полагает Зварич.

Стабильные цены на нефть вернут доллар к 64 рублям - эксперт

США объявили о новых санкциях против России в связи с «делом Скрипалей». Первую часть планируется ввести уже 22 августа. При этом часть ограничительных мер будут дублировать уже существующие. Вторая часть санкций подразумевает  максимальное сокращение торговых связей с РФ и запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

В МИД РФ подчеркнули, что США вводят санкции, не имея ни единого доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Москва не раз подчеркивала, что не имеет к этому никакого отношения. Сейчас экс-полковник ГРУ и его дочь выписаны из больницы. 

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Автор: Мария Владимирова
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