Мы в соц.сетях:
Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

 Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

 «СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем
Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

 Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети
Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

 Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

 «СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем
Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

 Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети
10:07   9 Августа 2018
Весь мир

Додон отказался отдавать территорию бывшего стадиона для посольства США

Додон отказался отдавать территорию бывшего стадиона для посольства США

Официальный отказ лидер Молдавии Игорь Додон подписал в четверг, 9 августа.

Американские представители в прошлом году были готовы приобрести землю, где ранее находился республиканский стадион. Позже молдавская администрация и Вашингтон подписали меморандум на приобретение этой территории, где планировалось построить новое здание посольства США. 20 июля этого года парламент Молдавии одобрил передачу.

Додон на странице в Facebook написал, что утвердил отказ о передаче участка. Президент считает, что на этом месте выгоднее создать зону отдыха — парк или культурный центр.

Глава государства предложил послу США в Молдавии Джеймсу Петтиту поискать другое место для строительства, но только после выборов в парламент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #молдавия #политика #весь мир #додон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...