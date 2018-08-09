Додон отказался отдавать территорию бывшего стадиона для посольства США

Официальный отказ лидер Молдавии Игорь Додон подписал в четверг, 9 августа.

Американские представители в прошлом году были готовы приобрести землю, где ранее находился республиканский стадион. Позже молдавская администрация и Вашингтон подписали меморандум на приобретение этой территории, где планировалось построить новое здание посольства США. 20 июля этого года парламент Молдавии одобрил передачу.

Додон на странице в Facebook написал, что утвердил отказ о передаче участка. Президент считает, что на этом месте выгоднее создать зону отдыха — парк или культурный центр.

Глава государства предложил послу США в Молдавии Джеймсу Петтиту поискать другое место для строительства, но только после выборов в парламент.