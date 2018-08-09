Мы в соц.сетях:
Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

 Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

 «СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем
Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

 Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети
Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

 Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

 «СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем
Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

 Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети
9:45   9 Августа 2018
Россия

Косачев: Санкции США против России по «делу Скрипалей» ничем не обоснованы

Косачев: Санкции США против России по «делу Скрипалей» ничем не обоснованы

Такое мнение выразил член Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

Белый дом в среду объявил о введении новых санкций против России. На такой шаг американская сторона пошла, обвинив Москву в якобы «использовании» химоружия в Солсбери, Великобритания. В основу новых санкций взят закон о химическом и биологическом оружии, подписанный в 1991 году.

Косачев считает, что таким образом Соединенные Штаты хотят поддержать Великобританию, ближайшего союзника в Европе. Также американская сторона в очередной раз намерена обострить антироссийскую кампанию. Санкции ничем не обоснованы, вырваны из контекста и только ухудшат отношения между Россией и США, уверен Косачев. 

Инцидент в Солбсери связан с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания считает РФ виновной в произошедшем. Москва не раз отрицала обвинения, подчеркивая, что Лондон не предоставил никаких доказательств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #санкции #косачев #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...