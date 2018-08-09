Косачев: Санкции США против России по «делу Скрипалей» ничем не обоснованы

Такое мнение выразил член Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

Белый дом в среду объявил о введении новых санкций против России. На такой шаг американская сторона пошла, обвинив Москву в якобы «использовании» химоружия в Солсбери, Великобритания. В основу новых санкций взят закон о химическом и биологическом оружии, подписанный в 1991 году.

Косачев считает, что таким образом Соединенные Штаты хотят поддержать Великобританию, ближайшего союзника в Европе. Также американская сторона в очередной раз намерена обострить антироссийскую кампанию. Санкции ничем не обоснованы, вырваны из контекста и только ухудшат отношения между Россией и США, уверен Косачев.

Инцидент в Солбсери связан с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания считает РФ виновной в произошедшем. Москва не раз отрицала обвинения, подчеркивая, что Лондон не предоставил никаких доказательств.