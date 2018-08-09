СМИ: США намерены ограничить импорт урана из России

В законопроекте США об ужесточении санкций против России есть предложение об ограничении импорта низкообогащенного урана из РФ до 2031 года.

Об это пишет газета «Коммерсантъ».

Документ предполагает продление квот и перенос срока либерализации импорта на 2031 год. При этом, сообщает издание, квоты для России до 2020 года будут расти. После их будут снижать. Также американцы рассчитывают исключить возможность сверхлимитных закупок урана в резерв Минэнерго США.

Напомним, уран из России в Штаты поставляет компания TENEX. В прошлом году США получили урана на сумму 700 миллионов рублей.

Администрация американского лидера Дональда Трампа ранее объявила о намерении провести расследование, чтобы установить вред, который наносят поставки зарубежного урана национальной безопасности США.