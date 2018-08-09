Мы в соц.сетях:
Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

 Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

 «СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем
Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

 Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети
Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

Курс доллара достиг максимальной отметки за последние два года

 Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ

Союз журналистов России готовит правки к закону о СМИ
Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

Красный Крест отправил в Донбасс песок и лекарства

 «СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем
Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул ракетные комплексы, способные поразить Шанхай и Гонконг

 Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли дети
10:19   9 Августа 2018
Весь мир

Баг мессенджера WhatsApp может привести к дезинформации населения

Баг мессенджера WhatsApp может привести к дезинформации населения

Эксперты по кибербезопасности исследовательской компании Check Point Research обнаружили ошибку в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Злоумышленники, с помощью этой ошибки, могут пересылать, а главное видоизменять сообщения из личных и групповых чатов. Причиной тому стала уязвимость в инструментах для совершения синхронизации в мобильной и веб-версии мессенджера.

Одним из «приемов» хакеров может быть отправка участнику группы в приватный чат замаскированного сообщения. Ответ на это письмо станет виден всем, кто состоит в группе. Также злоумышленники на данный момент имеют возможность полностью изменить текст сообщения или никнейм отправителя с помощью функции "Цитата". Эта возможность распространяется даже на письма тех людей, которые не состоят в общей беседе.

Исследование уже направили в головной офис популярного мессенджера, где проблему признали и пообещали исправить ее в скором времени. Компания пока не дает никаких комментариев по сложившейся ситуации.

Данный «баг» может привести к тотальной дезинформации населения. Раннее мы уже писали о приостановке работы функции пересылки сообщений в Индии. Из-за огромного количества спама и непроверенной информации погибло несколько человек.

Напомним, что 1 мая 2018 года, спустя 10 лет работы, ушел в отставку глава компании WhatsApp Ян Кум. Причиной ухода послужили разногласия с партнерами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#весь мир #мессенджер #уязвимость #whats app
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...