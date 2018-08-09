Баг мессенджера WhatsApp может привести к дезинформации населения

Эксперты по кибербезопасности исследовательской компании Check Point Research обнаружили ошибку в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Злоумышленники, с помощью этой ошибки, могут пересылать, а главное видоизменять сообщения из личных и групповых чатов. Причиной тому стала уязвимость в инструментах для совершения синхронизации в мобильной и веб-версии мессенджера.

Одним из «приемов» хакеров может быть отправка участнику группы в приватный чат замаскированного сообщения. Ответ на это письмо станет виден всем, кто состоит в группе. Также злоумышленники на данный момент имеют возможность полностью изменить текст сообщения или никнейм отправителя с помощью функции "Цитата". Эта возможность распространяется даже на письма тех людей, которые не состоят в общей беседе.

Исследование уже направили в головной офис популярного мессенджера, где проблему признали и пообещали исправить ее в скором времени. Компания пока не дает никаких комментариев по сложившейся ситуации.

Данный «баг» может привести к тотальной дезинформации населения. Раннее мы уже писали о приостановке работы функции пересылки сообщений в Индии. Из-за огромного количества спама и непроверенной информации погибло несколько человек.

Напомним, что 1 мая 2018 года, спустя 10 лет работы, ушел в отставку глава компании WhatsApp Ян Кум. Причиной ухода послужили разногласия с партнерами.