Глава ЮНЕСКО пригласила Нетаньяху встретиться в Нью-Йорке

Гендиректор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле хочет обсудить с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможную отсрочку выхода Тель-Авива из организации.

Об этом в четверг сообщает Times of Israel со ссылкой на главу миссии Израиля при ЮНЕСКО Кармеля Шаму ха-Коэна.

Согласно данным собеседника издания, Азуле пригласила Нетаньяху встретиться на полях ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Однако точные дата и время переговоров не установлены. Глава ЮНЕСКО собирается предложить премьеру Израиля идеи того, как вернуть отношения сторон на профессиональный уровень.

Встреча тем более вероятна, что несколько недель назад Нетаньяху позвонил Азуле и поблагодарил ее за усилия по борьбе с антиизраильскими настроениями в организации. Он подчеркнул, что Тель-Авив может отсрочить выход из ЮНЕСКО на несколько месяцев, чтобы оценить произошедшие изменения.

США в 2011 году отказались финансировать ЮНЕСКО из-за принятия в организацию Палестины. Аналогично поступил и Израиль. Тогда ЮНЕСКО лишилась 22% финансирования.

Позже, в октябре 2017 года, Вашингтон объявил о выходе из организации. Решение должно вступить в силу 31 декабря 2018 года. Согласно объяснениям Госдепартамента, Штаты решили покинуть ЮНЕСКО в знак протеста против антиизраильских, как считают американцы, предубеждений участников, а также в целях экономии денег.

Вслед за США о скором выходе из ЮНЕСКО объявил Тель-Авив.