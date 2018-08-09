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9:30   9 Августа 2018
Весь мир

Гутерриш: Страх ядерной войны сохраняется до сих пор‍

Гутерриш: Страх ядерной войны сохраняется до сих пор‍

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире замедлился процесс ядерного разоружения. В связи с этим страх ядерной войны все еще сохраняется. 

Глава организации присутствовал на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки в Японии 9 августа. Во время своего выступления Гутерриш призвал мировые державы незамедлительно встать на путь ядерного разоружения.

По его словам, страны тратят большие деньги на модернизацию ядерного оружия. Однако исключительно разоружение, в том числе и ядерное, может помочь установить мир на планете и защитить жизни многих людей.

Гутерриш: Страх ядерной войны сохраняется до сих пор‍

Он призвал международное сообщество прислушаться к людям, которым удалось пережить страшные события 45-го, и не допустить повторения японской трагедии.

США сбросили на города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года две атомные бомбы «Толстяк» и «Малыш». В результате погибли более 220 тысяч человек. Нагасаки был буквально стерт с лица Земли. 

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Автор: Виктория Разумовская
#оон #весь мир #ядерное оружие #гутерриш #ядерное разоружение #хиросима и нагасаки
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