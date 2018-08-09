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8:54   9 Августа 2018
Весь мир

Лидера одной из самых опасных мексиканских банд задержала полиция Мехико

Лидера одной из самых опасных мексиканских банд задержала полиция Мехико

Портал Universal сообщает, что в Мехико в пятницу задержали лидера группировки «Союз Тепито» Роберто Мойадо. Его поймала полиция в результате масштабной операции.

Глава МВД Альфонсо Наваррете подтвердил информацию о поимке, однако не озвучил имени преступника. Он пообещал, что все станет известно в ближайшие часы. В операции были задействованы сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции.

В мае правоохранителям удалось задержать еще одного главаря банды по прозвищу Шлак. Тогда он возглавлял «Союз Тепито».

Тепито — не самый благополучный район Мехико. В нем много наркоторговцев, бандитов и карманников. Кроме того, в Тепито есть один известный рынок, где располагаются публичные дома, игровые притоны и склады контрабандистов.

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Автор: Виктория Разумовская
#мексика #криминал #бандиты #мехико #союз тепито
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