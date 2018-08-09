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 Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ*

Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ*
8:30   9 Августа 2018
Весь мир

Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ*

Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ*

В Австралии министр по делам миграции Питер Даттон объявил, что пятерых человек лишили австралийского гражданства из-за того, что они принимали участие в деятельности террористической организации «Исламское государство»* за границей.

Об этом сообщается на официальном сайте главы ведомства. Даттон подчеркнул, что эти люди действовали против интересов Австралии, вступив в контакт с терроризмом. По сути, они сами сделали все, чтобы покинуть австралийское сообщество.

Австралийские власти имеют право лишать гражданства только тех, у кого есть «второй паспорт». Такие репрессивные меры нельзя вводить против тех, кто является исключительно гражданином Австралии, говорится в поправках к законодательству. Они действуют с 2015 года.

 

*«Исламское государство», ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #австралия #гражданство #общество #весь мир
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