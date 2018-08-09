Фунт достиг рекордного минимума из-за отсутствия сделки по Brexit

По информации газеты The Times, курс британского фунта стерлингов опустился до рекордного минимума на фоне новостей о возможном отсутствии сделки по Brexit.

С апреля фунт потерял более десяти процентов по сравнению с долларом. Спад наблюдается и в отношении евро. В лондонском аэропорту «Хитроу» один фунт стоил 1,08 доллара или 0,93 евро.

Экономисты считают, что колебания курса связаны с беспокойством по поводу отсутствия прогресса по Brexit до встреч с представителями ЕС. Не исключается, что курс будет продолжать меняться в течение года.

Издание пишет, что Брюссель хочет обсудить с Лондоном возможность для Британии оставаться на едином рынке товаров. Переговоры пройдут в сентябре в Зальцбурге. В Евросоюзе выразили опасения, что работа премьера Терезы Мэй может подорвать единый рынок. По этой причине она не может выдвигать своих требований.