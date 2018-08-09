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7:35   9 Августа 2018
Россия

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

Петербургская Государственная административно-техническая инспекция потребовала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обеспечить проезд по Большому Обуховскому (вантовому) мосту, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ранее в Упрдоре заявили, что с 11 августа по 4 сентября будут перекрыты первая и вторая полосы, с 5 сентября по 1 октября - третья и четвертая полоса.

В пресс-релизе отмечается, что сроки ограничения движения транспорта по Володарскому мосту были согласованы инспекцией с учетом окончания дорожного ремонта. Упрдор сообщил ГАТИ, что работы должны завершиться 6 августа.

В инспекции заявили, что нарушение сроков работ по дорожному ремонту способствовало сложной дорожно-транспортной ситуации в городе.

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Автор: Олег Королев
#петербург #ремонт #вантовый мост #большой обуховский мост
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