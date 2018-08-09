Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

В четверг в столице ожидается 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что температура в Москве днем составит от плюс 23 до плюс 25 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность с северо-западным, северным метром от 3 до 8 метров в секунду. Давление достигает 754 миллиметров ртутного столба.

На текущей неделе синоптики обещают в столичном регионе резкие перепады температуры, которая будет сопровождаться ливнями, грозами и порывистым ветром. Ожидается, что на выходных жара поднимется до плюс 30 градусов, что превышает климатическую норму на пять пунктов.