Мы в соц.сетях:
Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

 Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

 США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

 Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

 США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

7:16   9 Августа 2018
Россия

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

В четверг в столице ожидается 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что температура в Москве днем составит от плюс 23 до плюс 25 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность с северо-западным, северным метром от 3 до 8 метров в секунду. Давление достигает 754 миллиметров ртутного столба.

На текущей неделе синоптики обещают в столичном регионе резкие перепады температуры, которая будет сопровождаться ливнями, грозами и порывистым ветром. Ожидается, что на выходных жара поднимется до плюс 30 градусов, что превышает климатическую норму на пять пунктов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #жара #погода
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...