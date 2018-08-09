Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

Эквадорское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на части территории из-за притока беженцев из Венесуэлы, сообщает МИД страны.

Режим действует в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча. Ожидается, что введение ЧП должно помочь в разрешении ситуации с беженцами на северной границе, число которых достигает 4,2 тысячи в сутки.

Замглавы МИД Сантьяго Чавес заявил, что ЧП вводится впервые.

Режим будет действовать весь август и может быть продлен в случае необходимости. На границе увеличится число медиков и сотрудников миграционного контроля, а также психологов и соцработников.