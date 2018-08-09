США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

Американские власти хотят добиться развертывания в космическом пространстве сенсоров для систем противо-ракетной обороны, заявил глава Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

На встрече по вопросам космической и противоракетной обороны в Хантсвилле чиновник заявил, что властям США предстоит согласовать ряд требований по процедуре поставок и развитию космических технологий, однако ключевым фактором является поддержка необходимости развертывания сенсоров.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает идею формирования Космического командования ВС.