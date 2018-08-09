Мы в соц.сетях:
Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

 Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

 США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

Инспекция потребовала остановить ремонт на петербургском Вантовом мосту‍

 Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

Режим ЧП введен в Эквадоре из-за притока беженцев из Венесуэлы

 США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

6:47   9 Августа 2018
Весь мир

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

Американские власти хотят добиться развертывания в космическом пространстве сенсоров для систем противо-ракетной обороны, заявил глава Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

На встрече по вопросам космической и противоракетной обороны в Хантсвилле чиновник заявил, что властям США предстоит согласовать ряд требований по процедуре поставок и развитию космических технологий, однако ключевым фактором является поддержка необходимости развертывания сенсоров.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает идею формирования Космического командования ВС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #космос
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...