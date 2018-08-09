Россия настаивает на прозрачном расследовании «дела Скрипалей»

В посольстве РФ в США в очередной раз заявили, что Россия продолжает настаивать на проведении прозрачного расследования инцидента в Солсбери.

В заявлении российской дипмиссии говорится, что Москва неизменно выступает за открытое и транспарентное расследование инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипая и его дочери Юлии, а также наказани е виновных.

Также российские дипломаты призвали американскую сторону опубликовать переписку с Госдепом на данную тему, однако ответа от внешнеполитического ведомства США не последовало.

Сообщение было опубликовано на фоне введения Вашингтоном очередного пакета антироссийских санкций.