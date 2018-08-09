ВВС Израиля атаковали более ста объектов в секторе Газа

Авиация Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщает пресс-служба израильских ВС.

Израильская сторона утверждает, что ударами были уничтожены штабы, туннели, арсеналы, тренировочные лагерия и производственные объекты движения ХАМАС, на которое Тель-Авив возлагает ответственность за обстрелы.

Подчеркивается, что Израиль нанес удары в ответ на ракеты, выпущенные в течение вечера и ночи из сектора Газа.

Всего израильские военные насчитали около 70 пусков, 11 из которых были перехвачены ПРО. Наибольший урон нанес первый залп, целью которого стал приграничный город Сдерота. В результате ранения получили двое израильтян.

В свою очередь палестинская сторона заявляет, что в результате атак авиации Израиля пострадали трое палестинцев, включая женщину и ребенка.