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6:04   9 Августа 2018
Весь мир

ВВС Израиля атаковали более ста объектов в секторе Газа

ВВС Израиля атаковали более ста объектов в секторе Газа

Авиация Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщает пресс-служба израильских ВС.

Израильская сторона утверждает, что ударами были уничтожены штабы, туннели, арсеналы, тренировочные лагерия и производственные объекты движения ХАМАС, на которое Тель-Авив возлагает ответственность за обстрелы.

Подчеркивается, что Израиль нанес удары в ответ на ракеты, выпущенные в течение вечера и ночи из сектора Газа.

Всего израильские военные насчитали около 70 пусков, 11 из которых были перехвачены ПРО. Наибольший урон нанес первый залп, целью которого стал приграничный город Сдерота. В результате ранения получили двое израильтян.

В свою очередь палестинская сторона заявляет, что в результате атак авиации Израиля пострадали трое палестинцев, включая женщину и ребенка.

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Автор: Олег Королев
#обстрелы #израиль #сектор газа
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