СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

Во время встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа стороны не смогли прийти к совместному заявлению о сотрудничестве в киберпространстве.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники отмечает, что в документе шла речь о недопустимости использования киберпространства для вмешательства в выборы и дестабилизации внутриполитических процессов.

По данным издания, договоренностей не удалось достичь по причине отказа американской стороны. Американская сторона посчитала, что на данный момент подписание подобного документа будет непродуктивным_