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 Жаркая погода ожидается в Москве в четверг

Жаркая погода ожидается в Москве в четверг
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

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 США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

США намерены заняться развертывания сенсоров ПРО в космосе

5:44   9 Августа 2018
Весь мир

СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

Во время встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа стороны не смогли прийти к совместному заявлению о сотрудничестве в киберпространстве.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники отмечает, что в документе шла речь о недопустимости использования киберпространства для вмешательства в выборы и дестабилизации внутриполитических процессов.

По данным издания, договоренностей не удалось достичь по причине отказа американской стороны. Американская сторона посчитала, что на данный момент подписание подобного документа будет непродуктивным_

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #киберпространство #встреча путина и трампа
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