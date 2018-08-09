Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в греческих Салониках проверит сведения о нападении на журналистов в ходе футбольного матча между ПАОК и «Спартаком».

В сообщении в Facebook диппредставительства говорится, что дипломаты не располагают сведениями о нарушении прав россиян.

При этом работники консульства заверили, что поддерживают тесный контакт с местными правоохранителями.

Ранее СМИ сообщили, что в среду во время матча между греческим ПАОК и московским «Спартаком» 15 фанатов греческой команды атаковали российских журналистов. По предварительным данным, поводом послужил жест в сторону греческих болельщиков.