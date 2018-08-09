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 Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов
Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

 СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram
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 Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов
5:24   9 Августа 2018
Весь мир

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в греческих Салониках проверит сведения о нападении на журналистов в ходе футбольного матча между ПАОК и «Спартаком».

В сообщении в Facebook диппредставительства говорится, что дипломаты не располагают сведениями о нарушении прав россиян.

При этом работники консульства заверили, что поддерживают тесный контакт с местными правоохранителями.

Ранее СМИ сообщили, что в среду во время матча между греческим ПАОК и московским «Спартаком» 15 фанатов греческой команды атаковали российских журналистов. По предварительным данным, поводом послужил жест в сторону греческих болельщиков.

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Автор: Олег Королев
#греция #салоники #генконсульство рф
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