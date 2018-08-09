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5:09   9 Августа 2018
Весь мир

Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы‍

Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы‍

Администрация президента США готовит указ, который позволит главе государства вводит санкции против иностранцев, вмешивающихся в выборы. Об этом сообщает Washington Post.

В восьмистраничном проекте документа говорится, что санкции могут быть введены за распространение дезинформации, а также за участие в кампании против выборов. Проект предусматривает возможность введения президентом США санкций против десяти из тридцати крупнейших компаний страны, замеченной во вмешательстве.

WP отмечает, указ является попыткой администрации Трампа показать серьезность настроя в отношении «российского вмешательства» в выборы.

В цитируемом документе отмечается, что нет доказательств того, что другое государство изменило хоть один голос во время выборов в США.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #трамп #российское вмешательство
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