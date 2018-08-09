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4:53   9 Августа 2018
Весь мир

Британский имам поддержал заявление Джонсона о бурках

Британский имам поддержал заявление Джонсона о бурках

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнивший мусульманок в бурках с «почтовыми ящиками», не должен извиняться. Об этом заявил имам Оксфордской исламской конгрегации Тадж Харгей.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на газету Times сообщает, что ранее Джонсон сравнил покрывающих лицо женщин с «грабителями» и «почтовыми ящиками». Он отказался извиняться за шутку, которая вызывала возмущение общественности.

Имам заявил, что Джонсон не должен «извиняться за правду». По его словам, Коран не обязывает носить бурку и заявил, что закрывать лицо женщинам предписывают только «воинствующие исламисты и экстремисты».

Times отмечает, что Харгей не в первый раз критикует ношению никаба. Он также известен тем, что поддерживает совместное моление мужчин и женщин, а также выступает против мусульманских школ.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #бурка #никаб #борис джонсон
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