Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

Врачи и учителя будут осматривать школьников в периоды заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщают «Известия» со ссылкой на постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Газета отмечает, что в случае, если у ребенка выявят признаки простуды или гриппа, то его могут отправить домой.

Эксперты считают, что введение утренних фильтров поможет снизить уровень заболеваемости гриппом.

При этом подчеркивается, что показатель заболеваемости упал почти в два раза в 2017 году: до 34,9 случая на сто тысяч населения. За 20 лет он снизился почти в 150 раз.