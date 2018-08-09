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4:39   9 Августа 2018
Россия

Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

Врачи и учителя будут осматривать школьников в периоды заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщают «Известия» со ссылкой на постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Газета отмечает, что в случае, если у ребенка выявят признаки простуды или гриппа, то его могут отправить домой.

Эксперты считают, что введение утренних фильтров поможет снизить уровень заболеваемости гриппом.

При этом подчеркивается, что показатель заболеваемости упал почти в два раза в 2017 году: до 34,9 случая на сто тысяч населения. За 20 лет он снизился почти в 150 раз.

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Автор: Олег Королев
#школы #осмотр #орви
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