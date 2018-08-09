Посольство РФ: США отказались пояснить новый пакет санкций

Американская сторона отказалась объяснять новые антироссийские санкции, сообщает посольство РФ в США.

В опубликованном диппредставительством комментарии говорится, что российскому советнику-посланнику в Госдепартаменте были под надуманным предлогом объявлены новые санкции.

Американская сторона аргументировала ограничительные меры тем, что правительство РФ якобы использовало нервно-паралитическое вещество «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери​​​.

В посольстве РФ отметили, что Вашингтон не озвучил каких-либо фактов и доказательств использования «Новичка». При этом на уточняющие вопросы дипломатов американская сторона отказалась отвечать, сославшись на конфиденциальность.