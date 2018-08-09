Мы в соц.сетях:
Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

 СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

 Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов
Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

Врачи станут осматривать детей в учебных заведениях в период активности ОРВИ

 СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

СМИ: РФ и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве

 Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов
4:23   9 Августа 2018
Весь мир

Посольство РФ: США отказались пояснить новый пакет санкций

Посольство РФ: США отказались пояснить новый пакет санкций

Американская сторона отказалась объяснять новые антироссийские санкции, сообщает посольство РФ в США.

В опубликованном диппредставительством комментарии говорится, что российскому советнику-посланнику в Госдепартаменте были под надуманным предлогом объявлены новые санкции.

Американская сторона аргументировала ограничительные меры тем, что правительство РФ якобы использовало нервно-паралитическое вещество «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери​​​.

В посольстве РФ отметили, что Вашингтон не озвучил каких-либо фактов и доказательств использования «Новичка». При этом на уточняющие вопросы дипломатов американская сторона отказалась отвечать, сославшись на конфиденциальность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #посольство рф в сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...